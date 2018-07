Triste despedida de Felipão

A Alemanha pôs fim à era Felipão em Portugal, ontem, ao vencer jogo emocionante das quartas-de-final da Eurocopa por 3 a 2, na Basiléia. O treinador brasileiro encerra boa passagem de cinco anos e meio pela seleção portuguesa e, agora, assume o Chelsea sem a realização do sonho de conquistar o título europeu.Em 2004, Big Phill, como é chamado na Inglaterra, ficou perto do primeiro lugar. Perdeu a final, em casa, para a Grécia. Dois anos depois, na Copa do Mundo, conseguiu um honroso quarto lugar, perdendo justamente para a Alemanha. Desolado, Felipão classificou a derrota como um fracasso. "Prometi que levaria o time à semifinal. Portanto, a responsabilidade por não termos nos classificado é minha", declarou. O treinador foi chamado para Portugal depois de ter conquistado o Mundial com o Brasil, em 2002. Sua missão: acabar com o jejum de títulos dos portugueses. Faltou pouco. Agora, no Chelsea, também iniciará o trabalho com a missão de transformar um dos times mais caros do mundo em um campeão internacional. Felipão chegou a ser criticado por ter revelado, no meio da competição, a transferência para o clube inglês. Ele nega, contudo, que isso tenha pesado na desclassificação da Eurocopa. "Se eu não tivesse anunciado, também teríamos perdido." Antes da partida, Felipão cantou, orgulhoso, o hino português. Só não sabia que seria a última vez. Após o confronto, os atletas demonstraram o quanto o respeitam e o admiram. Emocionado, o técnico disse que não descarta um retorno ao país. "Deixei muitos amigos, foram cinco anos maravilhosos." A Alemanha venceu nas bolas aéreas. Schweinsteiger abriu o placar e Klose, de cabeça, marcou 2 a 0. Portugal descontou com Nuno Gomes, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Ballack, após empurrar Paulo Ferreira, fez 3 a 1, novamente de cabeça. Postiga diminuiu para Portugal, mas não foi suficiente. Na quarta-feira, os alemães enfrentam o vencedor de Turquia e Croácia. RONALDO NO REAL A eliminação de Portugal também atrapalha os planos de Cristiano Ronaldo de se sagrar o melhor jogador do mundo em 2008. O atacante afirmou, após o jogo, que anunciará seu futuro "nos próximos dois ou três dias". O craque deu a entender que trocará o Manchester United pelo Real Madrid.