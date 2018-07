Triunfo diz que concessão da BR-040 é prioridade

A empresa tem interesse na concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, mas analisará os termos da licitação que o governo federal divulgará na quinta-feira, afirmou o executivo a jornalistas.

"Em rodovias estamos estudando a BR-040 muito profundamente. Nós trouxemos equipamento dos Estados Unidos, um caminhão, que faz a leitura da condição do pavimento", disse ele, ressaltando que entrará no negócio apenas se tiver estrutura de capital adequada.

Segundo ele, o governo indicou uma taxa de retorno de 5,5 por cento, o que, na sua visão, não é uma taxa boa.

Sobre as concessões de aeroportos, o Bottarelli declarou que o interesse no aeroporto do Galeão está ligado ao trem-bala.

"Se a estação inicial do TAV é em Viracopos, não tem porque não pegar o cara que está na (outra) ponta, que é Galeão. Então, Galeão está no interesse", ressaltou.

A concessionária responsável pelo aeroporto localizado em Campinas (SP) é a Aeroportos Brasil Viracopos, formada por Triunfo, UTC Participações, Egis Airport Operation e Infraero.

(Por Roberta Vilas Boas)