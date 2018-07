Triunfo diz que controlada firmou acordo para adquirir Transbrasiliana

O acordo prevê o pagamento de 22,7 milhões de reais e está sujeito ao cumprimento de condições como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), informou a Triunfo em fato relevante.

"A Triunfo espera que todas as condições sejam cumpridas ainda este ano", acrescentou.

A Transbrasiliana, do grupo BR Vias, é responsável pela administração da concessão do trecho de 321,6 quilômetros da BR-153 entre a divisa de São Paulo e Minas Gerais até a divisa de São Paulo com o Paraná. A concessão tem prazo de 25 anos, iniciado em fevereiro de 2008.

"O trecho adquirido formará importante corredor rodoviário, com extensão de 1.840 quilômetros, integrando as concessões da Triunfo Concebra e Triunfo Econorte", disse a Triunfo, ressaltando que a aquisição fortalece as operações da companhia no segmento rodoviário.

(Por Priscila Jordão; Edição de Marcela Ayres)