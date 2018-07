Triunfo diz ter crédito para investir em Viracopos

A empresa, que na segunda-feira teve seu consórcio vencedor na disputa pelo terminal no interior paulista com lance quase 160 por cento superior ao mínimo exigido pelo governo, disse ainda ter 1,2 bilhão de reais disponível no mercado de seguro garantia para o empreendimento.

Além da Triunfo, com 45 por cento, o consórcio que ficará com Viracopos por três décadas inclui a francesa Egis Airport (10 por cento) e a UTC Participações (45 por cento).

Como a estatal Infraero continuará com 49 por cento de participação no terminal, dentro de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) a ser criada, a fatia da Triunfo em Viracopos será, na verdade, de 23 por cento.

Assim, neste ano e em 2013 a parcela da Triunfo nos investimentos totais programados no aeroporto será de 9,2 milhões e de 90,8 milhões de reais, respectivamente, segundo apresentação da companhia preparada para analistas em teleconferência que acontece na tarde desta quarta-feira.

A Triunfo espera que a geração de receita com o terminal comece 120 dias após a assinatura do contrato de concessão, prevista para o início de maio.

Após acumular perda de 13 por cento nos dois últimos pregões na bolsa paulista, a ação da Triunfo subia e tentava recuperar parte das quedas registradas após o leilão de aeroportos.

Às 14h09, o papel tinha ganho de 1,31 por cento, a 7,75 reais. A ação não integra a carteira teórica do Ibovespa, que tinha variação positiva de 0,02 por cento no mesmo horário.

O forte ágio visto no leilão dos aeroportos de Guarulhos (SP) e Brasília (DF), além de Viracopos, levantou temores sobre o retorno que os empreendimentos trarão aos grupos vencedores.

O ágio total sobre os pisos definidos pelo governo para outorga dos terminais foi de quase 350 por cento. Grupos nacionais e estrangeiros vão pagar 24,5 bilhões de reais para assumir o controle dos três aeroportos, contra mínimo no edital de cerca de 5,5 bilhões de reais.

(Por Cesar Bianconi)