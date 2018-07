Triunfo tem alta de 6,5% no tráfego de rodovias no ano

No acumulado dos sete primeiros meses de 2012, o tráfego consolidado da Triunfo somou 47 milhões de veículos equivalentes --soma dos veículos leves com os pesados multiplicados pelo número de eixos.

No primeiro semestre do ano, o avanço em relação à primeira metade de 2011 havia sido de 6,4 por cento.

O maior aumento no tráfego foi observado na Rodovia Osório-Porto Alegre (Concepa), onde houve alta de 7,9 por cento no tráfego nos sete primeiros meses do ano em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Na Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio de Janeiro (Concer) o avanço foi de 6,5 por cento, enquanto na Concessionária de Rodovias do Norte (Econorte) foi apurada elevação de 3,4 por cento.

Enquanto isso, a movimentação de contêineres no Terminal Portuário de Navegantes (SC) subiu 8,2 por cento entre janeiro e julho, para 337.744 TEUs (contêineres com tamanho equivalente a 20 pés). A Triunfo possui 50 por cento da Portonave, administradora do terminal privado.

A energia assegurada vendida somou 346.661 megawatts (MW) no acumulado dos sete primeiros meses, segundo números da geração de energia da UHE Salto, controlada da Triunfo.

Já a movimentação na Maestra, empresa de cabotagem controlada pela empresa, foi de 20.060 TEUs nos sete primeiros meses do ano.

A Triunfo Participações faz parte do consórcio que administrará o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), está construindo a usina hidrelétrica de Garibaldi (SC) e também faz parte da Vetria Mineração, que está em processo de formação e também é composta pela ALL e Vetorial.

(Por Carolina Marcondes)