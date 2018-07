Troca de figurinhas O dilema dos pais no Dia das Crianças é sempre o mesmo: o presente, o passeio e quanto tudo isso vai ficar. O que vale não é o amor? Sim e não. No dia 12 de outubro, criança quer mesmo é um brinquedo - não importa se outros tantos entulham a casa. Mas pode esquecer a calculadora. Antecipamos o nosso Dia das Crianças para que você possa planejar com calma a qual das 10 feiras de troca, cheias de presentes, você irá. Brinquedo garantido, nada de consumismo e muitas experiências novas para seus herdeiros.