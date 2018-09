Troca de tiros após assalto em SP deixa um morto Um rapaz morreu na manhã de hoje durante uma tentativa de fuga após o assalto a uma casa no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. A Polícia Militar recebeu o chamado da ocorrência por volta das 8h20, porém os três criminosos já haviam fugido quando os policiais chegaram no local.