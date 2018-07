Troca de tiros com PM deixa 3 mortos em Niterói-RJ

Os mortos foram apontados como suspeitos pela polícia, mas ainda não foram identificados. Segundo a Polícia Militar, com eles foram encontrados três pistolas, uma espingarda, 205 sacolés de cocaína dois celulares e R$ 30. A ocorrência foi registrada na 78ª Delegacia de Polícia.

Ontem à noite, outra pessoa morreu durante uma troca de tiros no Morro da Serrinha, no bairro de Madureira, e do Conjunto Amarelinho, que fica em Irajá, na zona norte do Rio. Traficantes teriam entrado em confronto com a milícia que controla o Morro do Fubá, em Cascadura, ao tentarem invadir a comunidade onde a milícia atua. Policiais militares do 9º Batalhão foram até o local após serem informados sobre um tiroteio na parte alta do Morro da Serrinha.

Um dos moradores foi feito refém no próprio carro e ferido por um dos bandidos que participavam do confronto. O bandido acabou morto pelos policiais. Outros dois traficantes também ficaram feridos no tiroteio e foram encaminhados para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mesmo local para onde foi levado o morador ferido. Durante a ação, os policiais apreenderam três pistolas e dois fuzis.