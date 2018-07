Troca de tiros em Laranjeiras, no Rio, causa acidente Uma troca de tiros entre policiais e ladrões no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio, causou um acidente envolvendo dois carros, com três pessoas feridas, na madrugada de hoje. Quatro homens que estavam em um Peugeot assaltaram o motorista de um Fiat Idea, na rua Estelita Lins, esquina com avenida General Glicério, um dos pontos mais movimentados do bairro. Após o assalto, dois dos quatro bandidos seguiram no Fiat roubado. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) que patrulhavam o local suspeitaram do veículo dirigido pelos assaltantes. Houve perseguição e troca de tiros. Durante a perseguição, na rua Cosme Velho, os bandidos bateram de frente com um táxi Zafira, que transportava um casal de passageiros. O taxista Antônio Cosentino, de 54 anos, foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, com fratura na perna direita. Os dois assaltantes, identificados como Leandro Augusto Regis Neves, de 23 anos e Fábio Sebastião Figueiredo Melo, de 20 anos, também foram levados para o hospital, mas não tiveram ferimentos graves e foram presos em seguida. O caso foi registrado na 5ª DP.