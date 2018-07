Troca de tiros em Magé deixa um policial morto e fere 2

Na operação, o comandante do 34º Batalhão (Magé), tenente-coronel André Henrique Oliveira da Silva, foi ferido na mão, mas passa bem. O subtenente Hebson de Oliveira foi atingido no braço e operado no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na baixada fluminense.

Os policiais procuravam o traficante Sérgio Luiz Rodrigues Ferreira, conhecido como Salgueiro. Ele pertencia a quadrilha que comandava o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, e fugiu do conjunto de favelas durante a retomada pelas Forças de Pacificação, em 2010.

O policiamento segue reforçado na região.