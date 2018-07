Troca de tiros no centro de SP deixa 2 traficantes mortos Dois traficantes morreram em uma troca de tiros com a polícia na região da Santa Ifigênia, centro de São Paulo, na noite de ontem. Segundo informações iniciais, os policiais foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas em um hotel na área da cracolândia. Quando chegaram no local, foram recebidos a tiros. No revide, os dois acusados foram baleados. O sargento Mauro da Costa Santana, do 7º Batalhão da Polícia Militar, recebeu um tiro no colete à prova de balas, o que gerou uma parada respiratória por causa da compressão. Com os suspeitos foram apreendidas duas armas e, em um dos quartos do Hotel, foram encontrados 200 gramas de cocaína e 150 pedras de crack. Os traficantes foram encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas não resistiram aos ferimentos. O policial foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. O caso está registrado no 3º Distrito Policial da Santa Ifigênia.