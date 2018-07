Troca deve ser feita se prótese rompeu

"Toda prótese rompe, qualquer que seja a marca", explica o especialista. "Os implantes têm vida útil e, passado um tempo, eles têm de ser trocados", lembra ele.

A preocupação com a prótese da empresa PIP está no fato de ela ter sido feita com um material impróprio, além de apresentar um porcentual de ruptura numa fase em que a prótese ainda deveria apresentar integridade.

"Continuo defendendo que mulheres procurem os médicos e acompanhem o estado da sua prótese", reforça Aboudib. Para saber se a bolsa corre o risco de se romper, afirma, é preciso fazer um exame como ultrassom. "Se a bolsa rompeu, os sinais são mais claros: calor na região, dor e vermelhidão." / L.F.