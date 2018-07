Troca no BB visou sintonia com país, diz Meirelles

Em evento na capital mineira, Meirelles também defendeu a atuação do BC na condução da política monetária e frisou a importância do equilíbrio macroeconômico.

"Evidentemente, o governo federal, controlador majoritário do Banco do Brasil, tomou a medida que seria adequada visando garantir o funcionamento da instituição, não apenas equilibrado e lucrativo, mas também sintonizado com as necessidades do país", afirmou Meirelles a jornalistas.

O governo anunciou na última semana a substituição de Antonio Francisco de Lima Neto por Aldemir Bendine na presidência do BB. A instituição vinha sendo pressionada a reduzir os juros cobrados dos clientes.

As ações do banco caíram desde o anúncio da troca, com investidores temendo ingerência política na instituição e uma redução na lucratividade.

Segundo Meirelles, "uma presença forte dos bancos públicos" é um dos três pilares básicos da ação do governo para tentar fomentar o crédito e reduzir os spreads, que medem a diferença entre os custos de captação dos bancos e as taxas cobradas dos clientes finais.

Os outros dois pilares seriam as garantias dadas a depositantes dos bancos pequenos e médios com recursos do Fundo Garantidor de Crédito e a oferta de dólares, pelo BC, a empresas. Ambas as medidas já estão em vigor.

EQUILÍBRIO

Durante evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Meirelles defendeu, ainda, a importância do "equilíbrio" na condução da política monetária.

"A estabilização da economia brasileira tem trazido uma queda gradual da taxa de juros. É importante também mencionar que tudo tem que ser feito com equilíbrio", afirmou Meirelles durante ciclo de debates no qual ouviu cobranças por queda nos juros --inclusive do governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Aécio Neves (PSDB).

"Todos queremos juros mais baixos. Todos queremos impostos mais baixos. Todos queremos, se for exportador, dólar mais caro, se for importador, dólar mais barato", acrescentou Meirelles.

Ele lembrou que quando assumiu a presidência do BC (em 2003) a taxa Selic estava em 25 por cento.

"Hoje está abaixo de 10, que é a previsão do mercado para os próximos meses e para os próximos dois anos", afirmou.

Meirelles frisou que a taxa de juros em vigor hoje, de 11,25 por cento, é a taxa de juros adequada.

"A taxa de juros adequada é aquela que, de um lado, garanta um estímulo adequado à economia e, por outro lado, mantenha o equilíbrio macroeconômico, não só de curto mas também de médio prazo", afirmou.

(Reportagem de Marcelo Portela)