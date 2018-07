Troco na ficção O romance que inspirou Bel Ami - O Sedutor é de autoria do escritor francês Guy de Maupassant (1850-1893), foi lançado em 1885 e está disponível no Brasil em edição bilíngue (Editora Landmark, R$ 37). Estrelada por Robert Pattinson (foto), a produção mostra a ascensão social de um jovem graças aos seus romances com mulheres da elite parisiense. Pág. 38.