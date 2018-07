Trólebus e caminhão viram teatro, loja e biblioteca no México

Antigos trólebus estão sendo transformados em teatros, salas de ensaio e até lojas na Cidade do México.

Um destes veículos, estacionado em um parque da capital mexicana, abriga espetáculos de teatro diariamente.

Público e atores ficam a poucos centímetros uns dos outros e, muitas vezes, as vozes dos atores competem com o som do trânsito movimentado do lado de fora.

Os trólebus antigos foram doados ao México há 20 anos pelo governo do Japão e hoje eles estão cobertos de grafites e podem ser usados para fins culturais e comerciais.

Além dos trólebus, a Cidade do México também conta com um caminhão no qual funciona uma biblioteca móvel.

Desde o início das atividades, a biblioteca móvel da Cidade do México já recebeu mais de mil usuários. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.