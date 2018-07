Tropa de Choque dispersa manifestantes na Estaiadinha Moradores da favela sob a Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Ponte Estaiadinha, fizeram mais um protesto e voltaram a fechar a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, ontem, às 19 horas. Cerca de 200 manifestantes utilizaram dois ônibus para fechar as pistas. A via só foi liberada 20 minutos depois, com a presença da Tropa de Choque, que usou bombas de gás lacrimogêneo. Foi a quinta manifestação em 7 dias.