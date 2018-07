Tropa de Choque dispersou manifestantes da USP Cerca de 30 policiais militares da Tropa de Choque enfrentaram no começo da noite estudantes, professores e funcionários das três principais universidades públicas do Estado - Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - que protestam em frente da Reitoria da Universidade de São Paulo. A Polícia Militar (PM) dispersou os manifestantes com bombas de efeito moral. De acordo com membros do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), por volta das 18 horas os manifestantes estavam no prédio de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH). Não há informações sobre feridos.