'Tropa de Elite 2' está fora do Oscar Tropa de Elite 2, de José Padilha, está fora da disputa pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro 2012, informou ontem a Academia de Artes e Ciências Cinematográfica. O filme havia sido escolhido por unanimidade para ser o representante brasileiro da edição do prêmio deste ano. Segundo a academia cinematográfica de Hollywood, 63 filmes foram qualificados para concorrer à indicação na categoria. Agora, nove filmes seguem na disputa e a lista final com os cinco indicados ao Oscar nesta categoria será anunciada no dia 24. A cerimônia de entrega dos prêmios será em 26 de fevereiro, em Los Angeles. Entre os filmes que disputam uma indicação ao prêmio está o iraniano A Separação, melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro 2012; Bullhead, da Bélgica; Monsieur Lazhar, do Canadá; Superclásico, da Dinamarca; Pina, da Alemanha; Footnote, de Israel.