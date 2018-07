'Tropa de Elite' desembarca na campanha de Gabeira na TV A equipe do filme "Tropa de Elite", do diretor José Padilha, está a postos para uma ofensiva a favor da candidatura de Fernando Gabeira (PV) à prefeitura carioca. Na quarta-feira, atores, roteirista, produtor e, talvez, o diretor gravam participação na campanha do candidato na TV. Ex-oficial do Bope (Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio) e roteirista do filme, Rodrigo Pimentel foi o articulador do apoio a Gabeira, com quem discutiu propostas há 7 meses. Crítico da política de confronto do governo Sérgio Cabral, principal cabo eleitoral de Eduardo Paes (PMDB), Pimentel defende que a prefeitura tenha papel mais importante na área de segurança pública que os governos estadual e federal. "Quem mais pode fazer pela segurança pública é o município. É o poder municipal que pode implementar todas as ações de prevenção primária ao delito e promover inclusão social", disse o ex-oficial à Reuters. "O governo do Estado só pode oferecer caveirão (blindado da Polícia Militar), tiro, helicóptero e prisão. Todas as ações mais eficazes que a porrada pertencem ao município", acrescentou. Segundo Pimentel, a idéia surgiu da rima entre as palavras "caveira", símbolo do Bope e grito de guerra, e "Gabeira". Ele propôs uma brincadeira com o nome do candidato, mas não sabe se será aceita pela produção do programa. "Eu percebi essa coincidência entre Gabeira e caveira e sugeri aos colegas de fazerem uma performance. Eles toparam, mas não sei se a produção vai querer algo que transmita mais sobriedade", explicou o roteirista, negando que o símbolo da caveira possa criar uma má impressão nos eleitores que moram em favelas. Os atores Wagner Moura, André Ramiro e Caio Junqueira não devem incorporar seus personagens no filme durante o programa eleitoral. De acordo com Pimentel, a equipe de Gabeira decidirá como será a gravação. INTEGRAÇÃO Pimentel, que também é co-autor do livro "Elite da Tropa" e especialista em sociologia urbana, disse que os atores e o produtor Marcos Prado já haviam declarado voto em Gabeira. Do seu lado, é a desaprovação da "política da morte pela morte", que estaria sendo realizada pelo governo Cabral, que o motiva a apoiar o candidato do PV. "O que me faz apoiar o Gabeira é a percepção de que o PMDB não pode ficar no Estado", afirma Pimentel, citando integrantes do partido que respondem a processos judiciais. "Apesar de entender que o Eduardo Paes é uma pessoa muito bem preparada e técnica, o PMDB assistiu ao crescimento da máfia caça-níquel e das milícias e permitiu a promiscuidade na Assembléia Legislativa". De acordo com a assessoria de imprensa de Gabeira, o roteiro do programa está sendo escrito por publicitários da equipe de Lula Vieira. Mas o próprio candidato costuma escrever por 80 por cento do texto. Com 12 anos de Polícia Militar no currículo, sete deles no Bope, Pimentel avalia o programa de segurança pública de Gabeira como o melhor apresentado por todos os candidatos à prefeitura. Mas avisa que, para funcionar, é preciso integração entre as iniciativas municipais e estaduais em janeiro caso Gabeira seja eleito. "Eu critico a política de confronto do governo Cabral. Sou contrário a operações em favela. Mas, para implementar as políticas de segurança do município, Gabeira vai ter que andar de mãos dadas com o governo estadual", defendeu Pimentel. "Além da ação policial, é preciso gerar oportunidades, porque a faixa etária que mais morre no tráfico é de 14 a 22 anos". O ex-oficial classifica as lonas culturais, administradas pela prefeitura, como política pública de sucesso para a área de segurança, porque são responsáveis pela redução dos homicídios no entorno dos locais onde são implantadas.