Tropas do Mali atiram em segundo homem suicida em Gaio

"Foi mais um homem bomba...os soldados o viram chegando, atiraram nele e ele explodiu", disse a fonte militar à Reuters no posto de controle em estrada próxima a Gao.

Além do homem bomba que foi explodido sem que houvesse outras vítimas, foram relatados incidentes na cidade Subssariana que foi recuperada no último mês por tropas francesas e tropas do Mali que expulsaram insurgentes islâmicos do Al Qaeda.

Moradores do Gao ouviram a explosão na noite de sábado e um morador próximo do posto de controle, Abderaman Idrissa, disse à Reuters que encontrou parte do corpo do homem bomba próximo à sua residência.

Na sexta-feira um homem bomba em uma motocicleta explodiu no mesmo posto de controle, ferindo um soldado do Mali.

Incidentes têm levantado temores de mais ataques de guerrilha e atentados suicidas contas as forças francesas e africana que perseguem os rebeldes islâmicos nas montanhas do nordeste do Mali.

