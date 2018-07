Tropas russas não cumprem plano e permanecem na Geórgia

Tropas da Rússia continuam a ocupar cidades da Geórgia nesta segunda-feira, apesar de o presidente russo, Dmitri Medvedev, ter anunciado que elas começariam a deixar o país vizinho. No domingo, o presidente russo telefonou para o líder francês, Nicolas Sarkozy, para informar que as tropas russas começariam a deixar a Geórgia nesta segunda-feira. Segundo o correspondente da BBC em Gori, Gabriel Gatehouse, a retirada das forças russas estava marcada para o meio-dia no horário local, mas horas mais tarde ainda não havia sinais de movimentação de tanques, veículos de artilharia e outros veículos militares russos para deixar as cidades ocupadas. Ainda de acordo o correspondente, os soldados russos mantêm suas posições Igueti, a 35 quilômetros da capital georgiana, Tbilisi, e ainda controlam a entrada e a saída de Gori. Na sexta-feira, a Rússia havia anunciado que começaria a transferir o controle da cidade às tropas georgianas, mas nesta segunda-feira ainda é grande a presença dos militares russos no local. Conselho Europeu A retirada imediata das tropas russas da Geórgia está prevista no plano de paz proposto por Sarkozy, que comanda a presidência rotativa da União Européia, e assinado pelos líderes da Rússia e da Geórgia no fim de semana. O acordo prevê que os dois lados encerrem as atividades militares e retornem às suas posições originais de antes do início do conflito. Em uma coluna de opinião publicada no jornal francês Le Figaro, Sarkozy disse que se a Rússia não cumprir o acordo "rápido e totalmente" ele convocará uma sessão extraordinária do Conselho Europeu. "A retirada das tropas deve ser concretizada sem atraso", disse o presidente. "Para mim, este ponto não é negociável". O presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, que até o domingo vinha adotando um tom agressivo em suas críticas em relação à Rússia, passou a adotar uma postura mais conciliatória. Em um discurso transmitido pela televisão nesta segunda-feira, Saakashvili pediu à Rússia que retire suas tropas do país para "dar início ao diálogo". "Nós pedimos a retirada das forças de ocupação russas para que possamos começar a refletir e negociar sobre como poderemos evitar a indiferença entre nossos países de forma definitiva". Até o domingo, Saakashvili vinha lançando repetidos ataques verbais contra a Rússia e chegou a acusar o país de fazer uma "limpeza étnica" dentro da Geórgia e de outros abusos contra os direitos humanos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.