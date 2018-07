Tropas seguem para o PI após greve da polícia local

O pedido do envio das tropas foi feito pelo governador do estado, Wilson Martins, durante reunião com representantes da Justiça, polícia militar e o Corpo de Bombeiros, ontem. O objetivo é o de garantir a segurança da população. São 340 agentes em greve entre policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários. O efetivo da Força Nacional enviado ao estado não foi divulgado por questões de segurança.

O aumento salarial está entre as exigências feitas pela categoria. O governador do Piauí ressaltou que o aumento dado à categoria em 2011 foi superior ao reajuste geral e que estão sendo feitos investimentos em equipamentos para a PM.