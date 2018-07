Tropas sírias atacam área de refugiados em Damasco, buscam rebeldes

As forças do presidente Bashar al-Assad lançaram ataques aéreos e artilharia para atingir áreas onde os rebeldes estão, colocando a infantaria apenas depois de muitos deles fugirem. Os ativistas disseram temer mortes de civis na região.

O conflito de quase 18 meses já se espalhou para além das fronteiras. Três foguetes disparados da Síria já acertaram uma cidade que faz fronteira com o Iraque, matando uma menina de 5 anos de idade, segundo moradores e autoridades iraquianas.

O uso de forças militares por Assad para conter o levante iniciado com protestos pró-democracia o fez perder muitos aliados árabes e muçulmanos, além do abandono por membros do governo e do Exército.

Dois diplomatas sírios na Malásia anunciaram na sexta-feira que se juntaram à oposição, de acordo com o canal Al Arabiya.

As defecções, no entanto, são vistas de forma simbólica, e Assad cada vez mais confia em um círculo fechado de parentes e membros da seita alawita para se manter no poder.

O ativista sírio Abu Yasser al-Shami disse que seus amigos em Yarmouk, uma área densamente populosa no campo de refugiados onde dez pessoas morreram na sexta-feira, já tinham abandonado a área neste sábado assim que as tropas entraram.

Quando os insurgentes entraram em áreas centrais da cidade em julho, rapidamente foram empurrados para distritos ao sul, como Yarmouk, onde a presença das forças estatais é menor.

Ativistas dizem que Assad reluta em usar a infantaria porque o Exército é feito principalmente de membros da maioria sunita, que traria mais riscos de desertores. Alguns soldados que já o abandonaram dizem que o ânimo está baixo e que apenas oficiais da seita alawita estão dando as ordens.