Tropas sírias atingem vila sunita e matam 7, dizem ativistas

Quatro mulheres estavam entre os mortos na vila de Tamanaa in al-Ghab, que fica em uma planície no epicentro rural da revolta de 14 meses contra o governo do presidente Bashar al-Assad, disse a Rede Síria para Direitos Humanos, um grupo de ativistas da oposição que monitora a repressão.

"A vila foi sujeitada à uma punição coletiva. Quase metade das casas foram queimadas. Diversas pessoas foram executadas quando foram presas. O resto foi morto com o ataque", de acordo com declaração da organização.

Ativistas da oposição disseram que a vila sunita, uma das dezenas que têm sido incendiadas desde que as forças de Assad tomaram o controle das cidades de Homs e Hama, havia sido um ponto de manifestações regulares contra Assad.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)