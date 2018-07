Tropas sírias bombardeiam posições rebeldes em Damasco

Um diplomata do Oriente Médio que acompanha a situação militar descreveu batalhas dentro e no entorno de Damasco, com combates indo e vindo entre os dois lados.

"A oposição está atingindo Damasco de múltiplas direções, e o regime está tentando pará-los", disse ele.

Jatos bombardearam Jobar, um bairro adjacente à praça Abbasid, e no subúrbio de Daraya na estrada para a Jordânia, ao sul, disseram fontes da capital.

As duas áreas fazem parte de distritos muçulmanos sunitas interligados dentro e no entorno de Damasco que têm estado na vanguarda da revolta de 22 meses contra as quatro décadas de governo da família Assad.

Rebeldes entraram na semana passada em Jobar depois de romper as linhas de defesa do Exército no anel viário e tomaram várias posições do Exército e de milícias pró-Assad no distrito.

O Exército e uma infinidade de forças de segurança permanecem entrincheirados em fortalezas em Damasco e nas capitais provinciais, onde suas vantagens em poder aéreo e armamento pesado têm impedido a oposição de ganhar terreno nas grandes cidades.

O levante sírio é a mais sangrenta das revoltas árabes que derrubaram quatro regimes autocratas na Líbia, Egito, Tunísia e Iêmen. A guerra aprofundou a divisão no Oriente Médio entre xiitas e sunitas.

A comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, disse na terça-feira que o número de mortos na Síria provavelmente se aproxima dos 70.000, com os civis pagando o preço pela falta de ação do Conselho de Segurança da ONU para acabar com a guerra.