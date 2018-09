Tropas somalis recuperam cidade tomada por rebeldes

A milícia Al Shabaab parecia ter capturado Elwaq depois dos combates iniciados na noite de sábado. Mas moradores disseram que os militantes, ligados à Al Qaeda, fugiram na noite de domingo, levando consigo armas e veículos blindados do governo.

Faduma Nor Wehliye, morador da cidade, declarou à Reuters por telefone que forças do governo e da milícia aliada de Ahlu Sunna voltaram a patrulhar as ruas. Testemunhas disseram haver dezenas de corpos espalhados pelas ruas de terra da cidade.

Um porta-voz da Al Shabaab disse que os rebeldes mataram cerca de 70 combatentes ligados ao governo, além de se apropriarem de dez equipamentos - picapes conversíveis armadas com metralhadoras de grosso calibre.

"Emboscamos a cidade de Elwaq em duas direções. Derrotamos o GFT (Governo Federal Transitório) e expulsamos seus soldados de Elwaq", disse por telefone a jornalistas, no domingo, o xeque Abdul Aziz Abdullahi Abdurahman, comandante da Al Shabaab na região de Gedo.

Na segunda-feira, o coronel somali Warfaa Ali disse que seus soldados encontraram os corpos crivados de balas de pelo menos 30 militantes, alguns dos quais pareciam ser crianças.

A Al Shabaab chegou a ocupar distritos de Mogadíscio, a capital, mas recuou no mês passado depois de perder bases estratégicas na cidade. O grupo alertou, no entanto, que vai continuar lutando em outros pontos do país.

Os soldados somalis, usando apoio logístico e de inteligência do Quênia e da Etiópia, recuperaram nos últimos meses o controle sobre várias cidades na fronteira com esses dois países. A intensidade do ataque no fim de semana sinalizou a possibilidade de um ressurgimento da Al Shabaab nas áreas semiáridas da fronteira.

Elwaq fica quase na fronteira com o Quênia, maior economia do leste da África, que fornece armas e treinamento a soldados e a milicianos pró-governo, na esperança de criar uma zona-tampão distanciando os militantes do território queniano.