Tropas vão atuar em todos os 'currais eleitorais' no Rio--TRE As Forças Armadas estarão presentes no primeiro turno das eleições no Rio de Janeiro nas 27 comunidades em que foram mapeados "currais eleitorais", disse o TRE nesta terça-feira. Segundo o Tribunal Eleitoral, os militares irão no próximo domingo às comunidades mapeadas para garantir a livre circulação dos eleitores e o acesso irrestrito às zonas eleitorais do Estado. As tropas iniciaram ocupações itinerantes em morros e favelas do Rio nesse mês, e o TRE solicitou que os militares mantenham as intervenções até o fim do segundo turno das eleições municipais. "Não é uma ocupação ou uma atuação estanque. Nós apresentamos sugestões ao Comando Militar do Leste e, provavelmente, as tropas estarão nas 27 áreas mapeadas", disse à Reuters o porta-voz do TRE, Leonardo Pimentel. O secretário de Segurança Pública do Estado, José Mariano Beltrame, que participou de um encontro com integrante do TRE e do CML, afirmou que todo o efetivo da polícia do Rio estará nas ruas no dia das eleições. O papel dos policiais será fazer a segurança das cerca de 30 mil zonas eleitorais do Estado, além de patrulhar as ruas do Rio de Janeiro. A polícia também vai atuar no combate à boca de urna. As cerca de 35 mil urnas do Estado começam a ser distribuídas nessa sexta-feira. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)