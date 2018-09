Troque o agito pela cultura de Utrecht

Trinta minutos depois de embarcar no trem em Amsterdã, o visitante descobre que o clima de festa e agitação da capital holandesa ficou para trás. À primeira vista, a paisagem nem é assim tão diferente: estão lá os canais, as bicicletas, os prédios de tijolinhos aparentes. Mas Utrecht respira cultura, exala história e esbanja charme.

Saem de cena as baladas da capital, entram as manifestações artísticas. Em plena primavera, você pode se deparar com um piano (!) sobre rodas, circulando por um shopping center e seguido de perto por uma pequena multidão, que aplaude o repertório tocado ao vivo. No momento, até o dia 1.º de abril, ocorre o já tradicional Trajecto Lumen, no qual os visitantes devem seguir, a partir do anoitecer, sinais luminosos espalhados no chão para descobrir vários tipos de manifestações artísticas.

Pode ser uma criativa projeção no pátio de uma igreja, um show de luzes no teto de um belo edifício histórico, um sutil jogo de ilusão de ótica sob uma ponte. Olhe atentamente - tudo pode ser uma intervenção artística.

Durante o dia, concentre-se no básico. A cidade é pequena e fácil de ser explorada a pé - a estação central, como o nome diz, deixa o visitante no coração da cidade. Utrecht foi o centro eclesiástico da Holanda na Idade Média, o que se reflete em suas dezenas de igrejas. A mais enigmática é a Catedral de Saint Martin, repetidamente destruída e reconstruída ao longo dos anos.

Monumento. No século 14, um projeto ambicioso previa a ampliação da igreja. Entre 1315 e 1382 foi erguida a RonDom (€ 8,50), maior torre medieval da Holanda, com 112 metros de altura. Faltou dinheiro, no entanto, para concluir o projeto. Em 1674, a nave principal da catedral ruiu durante uma forte tempestade - hoje, a área se transformou em uma praça, Domplein. E o restante da igreja resiste, separada da torre.

Participando de uma das várias visitas guiadas oferecidas por dia ao monumento, é possível observar as marcas da antiga nave do alto da RonDom. Vá preparado: são 465 degraus até o topo, com direito a parar na torre de sinos. Desde o mirante, avista-se toda a cidade - e, em dias claros, até mesmo Amsterdã.

Depois, relaxe em um dos charmosos cafés que se espalham ao longo dos canais. Ou, se o sol estiver brilhando, aproveite para fazer um tour de pedalinho ou lancha - uma maneira de observar a cidade de um ângulo totalmente diferente.

