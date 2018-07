'Troquei a prótese, mas ainda tenho material nos linfonodos' "Coloquei a prótese de silicone em julho de 2007. Minha médica, amiga da família, indicou as da PIP. Em 2010, quando começaram a surgir notícias sobre problemas, decidi fazer exames - por curiosidade, pois não sentia nada. Em abril daquele ano, fiz uma ultrassonografia mamária e descobri que a prótese esquerda tinha uma ruptura intracapsular. A prótese rompeu do nada. Não pratico atividades físicas intensas, não sofri acidente e segui todas as recomendações médicas.