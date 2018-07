Trote com teor racista pode render expulsão

O trote ganhou repercussão após estudantes divulgarem fotos em redes sociais da internet mostrando uma aluna pintada de negro, acorrentada e com um cartaz pendurado no pescoço com a inscrição "caloura Chica da Silva" - referência a Francisca da Silva de Oliveira, escrava alforriada que viveu com um rico comerciante de diamantes no século 18 no interior de Minas. Uma segunda foto mostra um calouro amarrado a uma pilastra com estudantes fazendo a saudação nazista ao seu lado.

Segundo a UFMG, a comissão tem 30 dias para dar um parecer. As menores penas aplicáveis são advertência e suspensão por um período de dez a 30 dias.