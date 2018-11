Trote leva Bope a montar operação em shopping do DF

Quem recebeu o telefonema foi a mulher do militar, identificado como major Sabbá. Do outro lado da linha, o suposto sequestrador disse que estava com o filho do casal e pediu dinheiro para libertá-lo. A mulher chegou a sacar o valor e foi até uma agência do Banco do Brasil (BB) dentro do shopping para fazer o depósito na conta indicada pelo bandido. Nesse momento, a polícia já estava mobilizada. Foi quando chegaram os homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Segundo a corporação, enquanto a mulher se preparava para fazer o depósito, o filho dela estava em sala de aula, no Colégio Militar de Brasília, a poucos metros dali.

A operação motivou reclamações da segurança do shopping, de propriedade do vice-governador do Distrito Federal, Paulo Octavio (DEM). Funcionários chegaram a reclamar com os policiais que o alvoroço prejudicava a imagem do estabelecimento. Depois de mais de uma hora de tumulto, a mulher deixou o shopping acompanhada do marido, num carro com motorista do Exército. "Ainda bem que tudo não passou de um susto", disse o tenente Petercley Franco, que comandou a equipe. Segundo ele, a ação mobilizou 50 homens e 15 viaturas.

Em Brasília, até parlamentares já caíram no chamado golpe do falso sequestro. Em muitos casos, as ligações partem de dentro de presídios. A orientação da polícia para pessoas que passam por situações semelhantes é para manterem a calma e não atenderem de imediato aos pedidos dos falsos sequestradores. Antes de tudo, o indicado é tentar falar com o suposto sequestrado. Muitas vezes essa medida já é suficiente para se ter a certeza que tudo não passa de trote.