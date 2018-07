Trote na Inglaterra incentiva urinar em local público

A prefeitura da cidade de Nottingham, no centro-norte da Inglaterra, está pedindo aos moradores que ignorem placas espalhadas pela cidade indicando que se pode urinar em certos locais públicos. As placas trazem o sinal de banheiro junto com os dizeres: "Urinação pública permitida depois das 19h30". As placas foram fixadas junto a um comunicado impresso com papel timbrado da prefeitura, fazendo-as parecer oficiais. Na carta, os autores do trote dizem que a iniciativa pretende evitar que os "moradores urinem em qualquer lugar da cidade". "Em uma tentativa de evitar chateações tarde da noite durante o período de festas, a prefeitura de Nottingham delimitou vários locais de urinação pública pela cidade", diz o texto. As autoridades afirmaram que as placas foram fixadas ilegalmente e que "urinar em público é considerado um delito". "Nós pedimos às pessoas que ignorem o aviso, sob pena de serem processadas", disse uma porta-voz da prefeitura. "Estamos retirando as placas o mais rápido possível e se alguém vir alguma, pedimos que entrem em contato conosco para fazermos a remoção", acrescentou a porta-voz. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.