Trotes com álcool levam calouros a posto médico Cinco calouros da Universidade Positivo (UP), de Curitiba, precisaram de atendimento médico nesta semana por causa do consumo excessivo de álcool. Pelo menos três deles entraram em coma alcoólico. A direção da instituição de ensino afirma que foi instaurada uma comissão de sindicância para apurar se os calouros foram obrigados a beber por veteranos. Caso haja comprovação e identificação, os alunos podem ser advertidos, suspensos, expulsos ou denunciados à polícia. Na quarta-feira, três calouros passaram pelo mesmo tipo de trote em Ponta Grossa, Paraná.