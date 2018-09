Trotes levam cinco calouros a posto médico em Curitiba

Segundo a Secretaria de Saúde de Curitiba, na segunda-feira um estudante da UP precisou de atendimento no Centro Municipal de Urgências Médicas do Bairro Campo Comprido, onde fica a universidade. Além do coma alcoólico, o calouro apresentava hipotermia, visto que a temperatura havia caído repentinamente na capital paranaense e choveu muito forte. Ontem, outros quatro alunos, do curso de Arquitetura, foram encaminhados para o mesmo centro de atendimento emergencial, também em razão do abuso no consumo de bebida alcoólica.

Um dos estudantes, em razão da gravidade, foi levado para o Hospital Cruz Vermelha, que serve de hospital escola para a universidade. A assessoria de imprensa da UP, que também responde pelo hospital, disse que não poderia passar nenhuma informação sobre a condição de saúde desse aluno. A comissão de sindicância deve apurar se os calouros foram forçados por veteranos a participar dos trotes e ingerir bebida alcoólica. Caso haja comprovação e identificação, os estudantes podem ser advertidos, suspensos, expulsos ou denunciados para a polícia.

A assessoria da UP destacou que o trote foi realizado do lado de fora da universidade, onde há um bar normalmente frequentado pelos estudantes, e, portanto, sem controle da direção. "O Positivo proíbe qualquer tipo de trote dentro da área da universidade", ressaltou a assessoria. No primeiro dia de aula foram distribuídos informes sobre a proibição do trote. Também foram espalhados adesivos com a inscrição: "Trote, tô fora". Segundo a assessoria da universidade, os estudantes ainda receberam mensagens nos celulares com boas vindas e instrução para não participarem dessas atividades.