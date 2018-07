TRT-BA reconhece parceiro de servidor como dependente O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA)reconheceu ontem o direito de um servidor público incluir seu companheiro como dependente para fins de pensão estatutária, dedução em imposto de renda e assistência médica. De acordo com os desembargadores do Tribunal, o caso abre precedente para julgamentos de casos semelhantes que ocorram na iniciativa privada e em órgãos públicos. De acordo com o relator da decisão, desembargador Luiz Tadeu Vieira, "a jurisprudência vem se inclinando no sentido de reconhecer os direitos decorrentes das relações homossexuais".