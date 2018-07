TRT considera abusiva a greve dos metroviários em SP Por unanimidade, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) considerou, há pouco, a greve dos metroviários abusiva e decidiu manter a multa de R$ 100 mil por dia ao sindicato dos metroviários e sindicato dos engenheiros, que representam as categorias em greve deste quinta-feira, 5. O dinheiro, segundo o presidente da sessão, Rafael Pugliese, será repassado ao Hospital do Câncer de São Paulo.