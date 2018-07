TRT considera abusiva greve de motoristas em Fortaleza

O TRE determinou também que todas as empresas de ônibus implantem imediatamente reajuste salarial de 5,5% para motoristas e cobradores no Estado do Ceará. A medida é uma antecipação de parte do requerimento feito pelo Ministério Público de Trabalho (MPT). O TRT-CE ainda irá julgar o pedido de reajuste de 10% feito pelo MPT.

De acordo com Castro, relator da ação, não há controvérsia em atender ao pedido de tutela antecipada feito pelo MPT, pois o reajuste sugerido de 5,5% coincide com proposta já apresentada pelo sindicato patronal. O aumento será retroativo a maio e deverá ser realizado na folha de pagamento do mês de agosto.

Na terça-feira, a corte vai realizar uma audiência de conciliação com representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus) e Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sintro). Caso haja acordo, a proposta segue para homologação dos desembargadores do TRT-CE.