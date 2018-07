TRT de SP concede 5,91% de reajuste salarial a vigilantes

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP) concedeu nesta quinta-feira, 5, reajuste salarial de 5,91% aos vigilantes e seguranças de São Paulo. Ao julgar o dissídio de greve da categoria, o TRT-SP concedeu também, entre outras medidas, um adicional de risco no valor de 9%, tíquete-refeição no valor líquido de R$ 8. O TRT ainda limitou a jornada de trabalho em oito horas, concedeu estabilidade de emprego no prazo de 60 dias e cláusula de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), com porcentagem a ser definida dentro de 60 dias, em acordo entre as empresas e o Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares de São Paulo (SEEVISSP). Os vigilantes, que reivindicavam reajuste de 13,5%, chegaram a fazer greve na terça e quarta, mas suspenderam o movimento após determinação da desembargadora Cátia Lungov. Nesta quinta, eles realizaram algumas manifestações na cidade.