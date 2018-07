TRT determina circulação de 70% dos ônibus no Rio O Tribunal Regional do Trabalho do Rio (TRT/RJ) determinou nesta tarde que seja mantida a circulação de, no mínimo, 70% da frota de ônibus nos horários de maior demanda durante a greve dos rodoviários. Nos demais horários, a Justiça trabalhista exige que 40% dos veículos circulem. Caso a determinação não seja cumprida, será aplicada multa diária de R$ 10 mil.