TRT determina que vigias permitam atuação de bancos A desembargadora Cátia Lungov, do Tribunal Regional de Trabalho (TRT) da 2ª Região, determinou que os vigilantes mantenham a partir de amanhã o número mínimo de funcionários exigidos para o funcionamento de agências bancárias e órgãos públicos. Caso descumpra a decisão, a categoria será multada em R$ 10 mil por cada estabelecimento que deixe de abrir. Segundo o Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de São Paulo (Sesvesp), na audiência realizada hoje, no TRT, ficou acertado o reajuste salarial de 5,9012%, mas não houve acordo sobre o valor do vale-refeição e do adicional de risco. Amanhã, às 15 horas, a Seção Especializada em Dissídios Coletivos do TRT julgará o dissídio da greve. Neste segundo dia de paralisação, 777 agências bancárias não abriram na capital e em Osasco, na Grande São Paulo. Conforme a Lei Federal 7.102/83, os bancos não podem abrir sem pelo menos dois vigias. Já as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atenderam normalmente hoje.