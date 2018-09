TRT-SP determina fim da greve na Fundação Casa O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) determinou o retorno imediato ao trabalho dos servidores da Fundação Casa em greve. Cerca de 15% dos trabalhadores da instituição entraram em greve no dia 8. Pela decisão dos desembargadores, a Fundação Casa deverá pagar os dias parados de greve. Em Assembleia realizada na tarde de hoje, os trabalhadores determinaram pela continuação do estado de greve até o julgamento do Dissídio Coletivo de 2008.