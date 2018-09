TRT-SP propõe reajuste de 7% para motoristas de ônibus

O Sindicato dos Motoristas e empresários de ônibus participaram na tarde desta terça-feira, 13, de uma reunião de instrução e conciliação no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP). No encontro, a desembargadora Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva, vice-presidente Judicial do TRT-SP, ofereceu a última e definitiva proposta de conciliação: 7% de reajuste salarial retroativo a 1º de maio e participação por lucros e resultados (PLR) em 1º de setembro de R$ 400 e de R$ 250, para motoristas e cobradores respectivamente. As partes têm 48 horas para se manifestar. Uma nova audiência foi agendada para as 17 horas desta quinta-feira, 15. Além do aumento e do PLR, os trabalhadores reivindicam melhoria da qualidade do plano de saúde e dos produtos das cestas básicas. Nesta tarde, eles iniciaram um protesto por volta das 15 horas em frente à Prefeitura. Às 17 horas, a manifestação reunia cerca de 700 pessoas, que ocupavam parcialmente o Viaduto do Chá. Inicialmente, a via chegou a ficar completamente fechada, mas a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) conseguiu liberar às 15h54 a pista sentido Teatro Municipal. A CET, no entanto, mantém o desvio organizado pela Rua Líbero Badaró, Largo São Francisco, Ruas Oswaldo Cruz e Riachuelo e Avenida 23 de Maio. Por volta das 17 horas, não eram registrados pontos de congestionamento na região. Segundo a PM, a manifestação era pacífica.