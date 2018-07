Trump atribui alta nas bolsas e nas vendas no Natal à sua vitória

NOVA YORK - O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu hoje em sua conta do Twitter que sua vitória trouxe a esperança de volta, fazendo as bolsas em Nova York subirem 10% desde as eleições e os gastos dos americanos no Natal superarem US$ 1 trilhão.

"O mundo estava sombrio antes de eu ganhar - não havia esperança. Agora o mercado está subindo quase 10% e os gastos de Natal estão em mais de um trilhão de dólares!", escreveu o republicano no Twitter, comentário que vem tendo repercussão hoje em Wall Street, dia que novos recordes podem ser alcançados nas bolsas.

O índice Dow Jones acumula alta de 8,6% desde a eleição e hoje caminha para romper a barreira histórica dos 20 mil pontos. Sobre as vendas de Natal, ainda não saíram estatísticas oficias.