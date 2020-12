Trump veta orçamento da Defesa, desafiando o Congresso

WASHINGTON- O presidente Donald Trump vetou na quarta-feira, 23, o orçamento de Defesa dos Estados Unidos, aprovado pelo Congresso por maioria esmagadora, confirmando sua intenção de desafiar todas as normas políticas e colocar até mesmo seu próprio campo republicano nas cordas bambas.

O orçamento da Defesa, de 740,5 bilhões de dólares para 2021, foi aprovado pela grande maioria dos legisladores, o que deve permitir que a decisão do presidente seja anulada por voto qualificado.

Quatro semanas após a posse de seu sucessor democrata Joe Biden, isso significaria outra mancha no mandato de quatro anos do magnata republicano.

"Infelizmente, este projeto de lei não inclui medidas cruciais para a segurança nacional" e "vai contra os esforços de meu governo para colocar os Estados Unidos em primeiro lugar em segurança nacional e política externa", disse Trump em sua mensagem oficial ao Congresso, chamando o projeto de lei de um "presente para a China e a Rússia".

O projeto, que foi devolvido às duas câmaras na quarta-feira, prevê aumento de 3% nos salários do pessoal de defesa.

Trump havia ameaçado se opor ao seu veto ao texto porque ele não continha a anulação da lei chamada "Artigo 230", que protege a legalidade das redes sociais, que o presidente acusa de conspirar contra ele.

"Absolutamente vital"

“O Artigo 230 facilita a disseminação online de desinformação estrangeira, o que constitui uma séria ameaça à nossa segurança nacional e à integridade de nossas eleições”, lamentou em sua mensagem aos parlamentares.

Ele também critica o fato de que o projeto de lei de financiamento do Pentágono planeja renomear as bases militares em homenagem aos generais do campo confederado, defensores da escravidão.

“Dessas bases ganhamos duas guerras mundiais”, disse, denunciando a vontade dos parlamentares de “varrer a história”.

Trump também rejeita disposições que "vão contra" seus "esforços para devolver (as) tropas para casa ... do Afeganistão, Alemanha e Coréia do Sul".

“Por todas essas razões, não posso apoiar este texto”, que “coloca os interesses do establishment de Washington antes dos do povo americano”, conclui o presidente, que continua se recusando a reconhecer sua derrota nas eleições de novembro e parece cada vez mais comprometido. com uma política de terra arrasada à medida que sua partida inevitável se aproxima.

Sem surpresa, seus oponentes denunciaram imediatamente seu gesto espetacular contra o orçamento de defesa, tradicionalmente adotado em um consenso que transcende os partidos políticos.

"Donald Trump acaba de vetar um aumento para nossos militares para defender os traidores confederados falecidos", lamentou o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer. "Os democratas vão votar para anular esse veto", ele prometeu no Twitter.

A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, também democrata, atacou o chefe de Estado por este "ato irresponsável que prejudica nossas tropas, põe em risco nossa segurança e mina a vontade do Congresso".

Mas o veto de Trump também afeta seu próprio campo.

Jim Inhofe, um republicano que preside o Comitê de Defesa do Senado, ao destacar o histórico do presidente a favor dos militares, reafirmou seu apoio ao texto, "absolutamente vital para a segurança nacional e as (as) tropas". Americanos.

Este projeto de lei é separado do texto do orçamento que inclui o plano para apoiar a economia dos EUA, que Trump já ameaçou vetar para conseguir mais dinheiro para as famílias, colocando os legisladores republicanos sob forte pressão./ AFP