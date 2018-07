TSE anuncia segundo turno em 29 cidades O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou na segunda-feira que haverá segundo turno das eleições municipais em 29 cidades do país, sendo 11 capitais. Dos 77 municípios com mais de 200 mil habitantes, 48 elegeram seus prefeitos em primeiro turno. No dia 26, terão de voltar às urnas 26.843.804 eleitores. Excluindo Distrito Federal e Fernando de Noronha, que não têm eleições municipais, 128.806.592 pessoas estavam aptas a votar no último domingo nos 5.563 municípios do país. As 11 capitais que terão segundo turno são Manaus (AM), Macapá (AP), Salvador (BA), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP). Os outros 18 municípios são: Vila Velha (ES), Anápolis (GO), Contagem (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), Campina Grande (PB), Londrina (PR), Ponta Grossa (PR), Petrópolis (RJ), Canoas (RS), Pelotas (RS), Joinville (SC), Bauru (SP), Guarulhos (SP), Mauá (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP) e São José do Rio Preto (SP). (Reportagem de Fernando Exman)