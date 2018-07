TSE apresenta urna para juízes do exterior Cinco juízes da Rússia, Índia e China, que visitam o País desde o dia 1º, estiveram ontem no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para conhecer o sistema eletrônico de votação do Brasil. A visita faz parte do 1º Programa de Intercambio de Magistrados do Fórum Bric, bloco de países que se destacaram no cenário mundial pelo crescimento das economias. Um kit instalado no local permitiu ao grupo conferir uma demonstração da identificação biométrica do eleitor, que será testada este ano.