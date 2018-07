TSE discute normas para doação por cartão O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Arnaldo Versiani, relator das regras das eleições deste ano, reúne-se hoje com representantes da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para discutir as normas para a doação por cartão de crédito. O TSE quer regulamentar esse tipo de transação, bem como o formato do extrato eletrônico da conta bancária dos candidatos, comitês e partidos políticos.