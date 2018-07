TSE diz que 256 urnas foram substituídas em todo o país

No primeiro boletim divulgado neste domingo, o TSE afirmou que novas urnas eletrônicas foram colocadas no lugar das que apresentaram problemas e que não foi necessário mudar para a votação manual.

Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina foram os Estados onde ocorreu o maior número de trocas das urnas. Piauí e Amazonas tiveram apenas uma urna substituída cada um.

Ainda de acordo com o boletim, ainda não houve necessidade de substituição nos seguintes Estados: Acre, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul e Tocantins.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)