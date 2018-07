TSE faz sábado primeira eleição simulada antes de 3 de outubro

A eleição simulada ocorrerá nas sedes dos tribunais, cartórios e zonas eleitorais de 21 Estados, informou nesta segunda-feira o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ideia, de acordo com o TSE, é fazer um ensaio de todas as etapas que envolvem a eleição. Ou seja, do cadastro eleitoral, passando pelo ato de votar, até a totalização dos resultados, para, de acordo com o tribunal,"comprovar a eficiência de todo o processo".

BIOMETRIA

Nas eleições deste ano, eleitores de 60 municípios de 23 Estados votarão em urnas eletrônicas com leitor biométrico, o que possibilita a votação por meio da leitura das impressões digitais. No próximo sábado, 19 desses 23 Estados realizarão as eleições simuladas com a nova urna.

"O objetivo dos TREs é treinar os eleitores cadastrados a votarem no novo sistema que tem, entre outras novidades, a vantagem de não permitir que um eleitor vote por outro, garantindo ainda mais segurança e confiabilidade às eleições", informou o TSE em seu site na Internet.