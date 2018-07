TSE libera Aécio em programa eleitoral em caso de 2o turno em BH O governador mineiro, Aécio Neves (PSDB), poderá participar do programa eleitoral de Márcio Lacerda, candidato do PSB à prefeitura de Belo Horizonte, somente a partir do segundo turno, caso seja necessária essa nova etapa na disputa pelo comando da capital mineira, segundo decisão de quinta-feira do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A corte havia proibido o uso de imagens e voz de Aécio nos programas de Lacerda atendendo a pedido impetrado pela candidata Jô Moraes (PCdoB). O TSE entendeu que, como o PSDB de Aécio não integra a coligação de Lacerda, o governador não poderia participar dos programas do candidato do PSB. A entrada dos tucanos na coligação encabeçada pelo candidato do PSB foi vetada pela direção nacional do PT, partido que indicou Roberto Carvalho como vice na chapa de Lacerda. A campanha de Lacerda entrou com recurso contra a decisão, proferida pelo ministro Felix Fischer, mas a apelação foi rejeitada pela corte por 11 votos a zero. O TSE, no entanto, esclareceu que a restrição à participação do governador deixa de existir em caso de necessidade de segundo turno para escolher o novo prefeito de Belo Horizonte. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para domingo. A possibilidade de um segundo turno na capital mineira surgiu após a divulgação, na quarta-feira, de uma pesquisa Datafolha. O levantamento mostrou Lacerda subindo de 41 para 45 por cento das intenções de voto, e a arrancada de Leonardo Quintão (PMDB), que foi de 17 para 23 por cento da preferência do eleitorado. Segundo a pesquisa, Lacerda aparece com 53 por cento dos votos válidos, enquanto os adversários somam 47 por cento. A diferença, no entanto, está dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Para que não haja segundo turno, um candidato precisa obter a metade mais um dos votos válidos, ou seja, excluindo-se os votos brancos e nulos. (Reportagem de Marcelo Portela; Edição de Eduardo Simões)